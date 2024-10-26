У Харкові поліцейського засудили до трьох років, бо з його зброї застрелився чоловік

Поліцейський. Ілюстративне фото: МВС

У Харкові судили поліцейського, за допомогою пістолета якого застрелився чоловік. Він витягнув зброю з кобури правоохоронця.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У жовтні 2022 року правоохоронець, взяв з роботи пістолет. Пізніше зброю у нього витягнув чоловік з інвалідністю та застрелився.

За словами обвинуваченого, після служби він переодягнувся та пішов проводжати родичів після поминок матері. А потім приєднався до знайомих, з якими вживав алкогольні напої. Пізніше до компанії долучився чоловік з інвалідністю.

Чоловік розповів, що розлучився з дівчиною та цікавився зброєю поліцейського й просив показати, але той відмовив.

Під час перебування в холі під`їзду обвинувачений присів навшпиньки і почав підкурювати цигарку та почув постріл й помітив відсутність зброї. Коли він повернувся, то побачив, що чоловік вистрелив собі в голову.

Також від брата загиблого стало відомо, що той намагався вчинити самогубство кілька разів.

Рішення суду

Поліцейський повністю визнав свою провину, а суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на три роки. Однак було вирішено звільнити правоохоронця від покарання, призначивши йому іспитовий термін.

Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка, який намагався збути велику партію психотропних речовин.

А Апеляційний суд Києва визнав невинним поліцейського, який разом з іншими перешкоджав діяльності журналістки Таїсії Кутузової.