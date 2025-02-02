В Харькове мужчина нанес удары жене - его оштрафовали

Молоток судьи. Фото: Pexels

В Харькове мужчина нанес удары своей жене, осуществив таким образом домашнее насилие. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 850 гривен.

Обстоятельства дела хранятся в Едином государственном реестре судебных дел.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что мужчина нанес своему собеседнику несколько ударов по лицу. Это произошло в результате конфликта, возникшего между двумя мужчинами.

Во время расследования обстоятельств дела, фигурант полностью признал свою вину. Суд учел смягчающие обстоятельства дела. При этом отягчающих моментов выявлено не было.

Было решено, что фигуранту дела следует назначить наказание, которые будет способствовать его исправлению, и предотвращению дальнейших преступлений.

Решение суда

Учитывая обстоятельства дела, суд поставил, что обвиняемый виновен в совершении преступления, связанного с домашним насилием. Ему был назначен штраф в виде 850 гривен.

Напомним, ранее во Львове судили грабителя. За время полномасштабной войны он совершил ряд краж.

Также в Киеве судили женщину за кражу плаща в одном из магазинов. Это произошло в подземном переходе.