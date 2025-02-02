У Харкові чоловік завдав ударів дружині — його оштрафували

Молоток судді. Фото: Pexels

У Харкові чоловік завдав ударів своїй дружині, здійснивши таким чином домашнє насилля. Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу розміром 850 гривень.

Обставини справи зберігаються у Єдиному державному реєстрі судових справ.

Читайте також:

Обставини справи

Суду стало відомо, що чоловік завдав своєму співбесіднику кілька ударів по обличчю. Це сталося внаслідок конфлікту, що виник між жвома чоловіками.

Під час розслідування обставин справи, фігурант повністю визнав свою провину. Суд врахував пом'якшувальні обставини справи. При цьому обтяжуючих моментів виявлено не було.

Було вирішено, що фігуранту справи варто призначити покарання, які сприятиме його виправленню, та запобіганню подальших злочинів.

Рішення суду

Зважаючи на обставини справи, суд поставновив, що обвинувачуваний винен у вчиненні злочину, повязаного з домашнім насиллям. Йому було призначено штраф у вигляді 850 гривень.

Нагадаємо, раніше у Львові судили грабіжника. За час повномасштабної війни він вчинив низку крадіжок.

Також у Києві судили жінку за крадіжку плаща в одному з магазинів. Це сталося в підземному переході.