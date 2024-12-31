В Харькове осудили мужчину за незаконное хранение оружия

Боеприпасы. Фото иллюстративное: Нацполиция

Орджоникидзевский районный суд Харькова вынес приговор ранее судимому мужчине. Его признали виновным в незаконном хранении боеприпасов и взрывных устройств.

Об этом говорится в судебном деле, опубликованном на Opendatabot.

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Согласно материалам дела, обвиняемый в мае 2024 года обнаружил в подвале многоквартирного дома боеприпасы, среди которых были патроны калибра 7,62 мм, корпус гранаты Ф-1 и взрыватель. Он взял находку и носил ее при себе.

Мужчина полностью признал свою вину в суде и дал правдивые показания, способствуя раскрытию преступления. Однако суд учел, что преступление было совершено во время действия военного положения, что стало обстоятельством, отягчавшим наказание.

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Поскольку обвиняемый уже был осужден в феврале 2024 года, то срок наказания был увеличен до пяти лет лишения свободы. Также суд частично присоединил неотбытую часть наказания, окончательно назначив срок пять лет и один месяц.

Вещественные доказательства, в том числе боеприпасы и взрывные устройства, переданы на нужды Вооруженных сил Украины.

Приговор может быть обжалован в Харьковском апелляционном суде в течение 30 дней с момента его оглашения.

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