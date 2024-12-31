В Харькове осудили мужчину за незаконное хранение оружия

В Харькове мужчина нашел в подвале боеприпасы и оказался в суде
Орджоникидзевский районный суд Харькова вынес приговор ранее судимому мужчине. Его признали виновным в незаконном хранении боеприпасов и взрывных устройств.
Об этом говорится в судебном деле, опубликованном на Opendatabot.
Мужчина нашел боеприпасы в подвале многоквартирного дома
Согласно материалам дела, обвиняемый в мае 2024 года обнаружил в подвале многоквартирного дома боеприпасы, среди которых были патроны калибра 7,62 мм, корпус гранаты Ф-1 и взрыватель. Он взял находку и носил ее при себе.
Мужчина полностью признал свою вину в суде и дал правдивые показания, способствуя раскрытию преступления. Однако суд учел, что преступление было совершено во время действия военного положения, что стало обстоятельством, отягчавшим наказание.
Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Поскольку обвиняемый уже был осужден в феврале 2024 года, то срок наказания был увеличен до пяти лет лишения свободы. Также суд частично присоединил неотбытую часть наказания, окончательно назначив срок пять лет и один месяц.
Вещественные доказательства, в том числе боеприпасы и взрывные устройства, переданы на нужды Вооруженных сил Украины.
Приговор может быть обжалован в Харьковском апелляционном суде в течение 30 дней с момента его оглашения.
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