У Харкові засудили чоловіка за незаконне зберігання зброї

Боєприпаси. Фото ілюстративне: Нацполіція

Орджонікідзевський районний суд Харкова ухвалив вирок раніше судимому чоловікові. Його визнали винним у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухових пристроїв.

Про це йдеться у судовій справі, яку опублікували на Opendatabot.

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Чоловік знайшов боєприпаси у підвалі багатоквартирного будинку

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений у травні 2024 року виявив у підвалі багатоквартирного будинку боєприпаси, серед яких були патрони калібру 7,62 мм, корпус гранати Ф-1 та підривач. Він забрав знахідку та носив її при собі.

Чоловік повністю визнав свою провину у суді та надав правдиві показання, сприяючи розкриттю злочину. Однак суд врахував, що злочин було скоєно під час дії воєнного стану, що стало обставиною, яка обтяжила покарання.

Суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Оскільки обвинувачений вже був засуджений у лютому 2024 року, то термін покарання збільшили до п’яти років позбавлення волі. Також суд частково приєднав невідбуту частину покарання, остаточно призначивши термін у п’ять років і один місяць.

Речові докази, серед яких боєприпаси та вибухові пристрої, передано на потреби Збройних сил України.

Вирок може бути оскаржений у Харківському апеляційному суді протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Нагадаємо, у Києві судили жінку, яка зливала дані про те, де на вулицях перебувають працівники ТЦК.

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