В Харькове мужчину приговорили к 2 годам тюрьмы за интим при людях

Пара влюбленных целуется. Иллюстративное фото: pxhere.com

В Харькове к двум годам лишения свободы с испытательным сроком приговорили мужчину, вступившего в половой акт на глазах у детей и взрослых. Пара полчаса занималась интимом на газоне до тех пор, пока не приехала полиция и все не прекратила.

Об этом стало известно из решения Дзержинского районного суда города Харькова.

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Материалы дела

Согласно тексту постановления, мужчина и женщина находились на летней террасе одного из кафе в центре Харькова. Там пара пыталась провести половой акт, но официант заметил их и попросил прекратить. После этого пара переместилась на газон возле кафе, где также размещался магазин детских товаров.

"ОСОБА_4 (подозреваемый. — Ред.) и неустановленное лицо начали раздеваться и совершать половой акт естественным и неестественным путем, на глазах прохожих в том числе и малолетних детей. Были сделаны сообщения по номеру 102 с требованием немедленно прекратить хулиганские действия", — говорится в решении.

В судебном решении отмечается, что эти действия продолжались в течение 30 минут и их можно было охарактеризовать как хулиганство.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину. Он утверждает, что незнакомка угостила его алкоголем в кафе и выразила желание заняться интимом, на что он согласился. После этого они разошлись, и он больше ее не видел.

"Понимал, что совершал неправильные вещи, рядом прохожие, однако по просьбе девушки все же продолжил половой акт. Просил отнестись с пониманием к указанной ситуации", — рассказывают показания подозреваемого в постановлении.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 296 УК Украины и приговорил его к 2 годам лишения свободы, заменив реальный срок на испытательный.

Напомним, что в Одессе парочка получила год условно за интим на пляже.

Также мы писали о том, что во время объявления воздушной тревоги на официальном сайте учреждения появилась ссылка на сайт "Порнхаб" с соответствующим видео.