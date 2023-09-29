У Харкові чоловіка засудили до 2 років тюрьми за інтим при людях

Пара закоханих цілується. Ілюстративне фото: pxhere.com

У Харкові до двох років позбавлення волі з іспитовим терміном засудили чоловіка, який вступив у статевий акт на очах у дітей та дорослих. Пара пів години кохалась на газоні аж поки не приїхала поліція і все припинила.

Про це стало відомо з ухвали Дзержинського районого суду міста Харкова.

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Матеріали справи

Згідно тексту ухвали, чоловік та жінка перебували на літній терасі одного із кафе у центрі Харкова. Там пара намагалася провести статевий акт, але офіціант помітив їх та попросив припинити.Після цього пара перемістилася на газон біля кафе, де також розташовувався магазин дитячих товарів.

"ОСОБА_4 (ред. підозрюваний) та невстановлена особа, почали роздягатися та вчиняти статевий акт природнім та неприроднім шляхом, на очах перехожих у тому числі й малолітніх дітей. Своїми діями ОСОБА_4 та невстановлена особа викликали обурення перехожих та працюючих поряд людей, в результаті чого перехожими були зроблені повідомлення за номером 102 з вимогою негайно припинити хуліганські дії", — йдеться в ухвалі.

В судовому рішенні зазначається, що ці дії тривали протягом 30 хвилин і їх можна було охарактеризувати як хуліганство.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину. Він стверджує, що незнайомка пригостила його алкоголем у кафе та висловила бажання зайнятися інтимом, на що він погодився. Після цього вони розійшлися, і він більше її не бачив.

"Розумів, що вчиняв неправильні речі, що поруч були перехожі, проте на прохання дівчини все ж таки продовжив статевий акт. Просив поставитися з розумінням до вказаної ситуації", — розповідають покази підозрюваного в ухвалі.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 296 КК України та засудив його до 2 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на іспитовий.

Нагадаємо, що в Одесі парочка отримала рік умовно за інтим на пляжі.

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