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В Харькове мужчины подожгли машину бойца — как их наказал суд

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Дата публикации 9 мая 2025 00:33
Мужчины в Харькове подожгли автомобиль военного — какое наказание избрал для них суд
Автомобиль после поджога. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове 31-летний и 48-летний мужчины подожгли автомобиль военного. Фигуранты действовали по заказу. За поджог им обещали заплатить.

Об этом в среду, 7 мая, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Детали дела

В конце июля прошлого года нарушители в Telegram наладили контакт с "работодателем", который предложил им за деньги уничтожить автомобиль военнослужащего ВСУ. Стремясь к "легкому заработку", мужчины 1 августа около 02:00 подожгли на проспекте Байрона автомобиль Jeep Grand Cherokee камуфляжного цвета. Для поджога они использовали легковоспламеняющуюся смесь, которую заранее подготовили.

Задержанные за поджог военного автомобиля
Мужчины, которых задержали за поджог автомобиля военнослужащего. Фото: Харьковская областная прокуратура

Для "работодателя" фигуранты сделали видеоотчет о выполнении задания, после чего скрылись с места преступления. Автомобиль выгорел дотла. За "работу" поджигателям должны были заплатить тысячу долларов, однако деньги они так и не получили.

Решение суда

Во время досудебного расследования фигуранты находились под стражей. В суде они признали свою вину. Согласно решению Слободского районного суда города Харькова, за совершенное младший из мужчин проведет в тюрьме шесть лет, а старший — пять лет. На данный момент приговор еще можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, жителя Киевской области приговорили к более чем пяти годам заключения за кражу. Мужчина похитил мобильный телефон с витрины магазина.

Также мы сообщали, что в Киеве вынесли приговор молодому человеку, который в состоянии наркотического опьянения совершил смертельное ДТП. Он проведет за решеткой семь лет.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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