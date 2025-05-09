Мужчины в Харькове подожгли автомобиль военного — какое наказание избрал для них суд

Автомобиль после поджога. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове 31-летний и 48-летний мужчины подожгли автомобиль военного. Фигуранты действовали по заказу. За поджог им обещали заплатить.

Об этом в среду, 7 мая, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Детали дела

В конце июля прошлого года нарушители в Telegram наладили контакт с "работодателем", который предложил им за деньги уничтожить автомобиль военнослужащего ВСУ. Стремясь к "легкому заработку", мужчины 1 августа около 02:00 подожгли на проспекте Байрона автомобиль Jeep Grand Cherokee камуфляжного цвета. Для поджога они использовали легковоспламеняющуюся смесь, которую заранее подготовили.

Мужчины, которых задержали за поджог автомобиля военнослужащего. Фото: Харьковская областная прокуратура

Для "работодателя" фигуранты сделали видеоотчет о выполнении задания, после чего скрылись с места преступления. Автомобиль выгорел дотла. За "работу" поджигателям должны были заплатить тысячу долларов, однако деньги они так и не получили.

Решение суда

Во время досудебного расследования фигуранты находились под стражей. В суде они признали свою вину. Согласно решению Слободского районного суда города Харькова, за совершенное младший из мужчин проведет в тюрьме шесть лет, а старший — пять лет. На данный момент приговор еще можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, жителя Киевской области приговорили к более чем пяти годам заключения за кражу. Мужчина похитил мобильный телефон с витрины магазина.

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