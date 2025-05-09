Чоловіки в Харкові підпалили автомобіль військового — яке покарання обрав для них суд

Автомобіль після підпалу. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові 31-річний і 48-річний чоловіки підпалили автомобіль військового. Фігуранти діяли на замовлення. За підпал їм обіцяли заплатити.

Про це в середу, 7 травня, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Наприкінці липня минулого року порушники в Telegram налагодили контакт із "роботодавцем", який запропонував їм за гроші знищити автомобіль військовослужбовця ЗСУ. Прагнучи "легкого заробітку", чоловіки 1 серпня близько 02:00 підпалили на проспекті Байрона автомобіль Jeep Grand Cherokee камуфляжного кольору. Для підпалу вони використали легкозаймисту суміш, яку заздалегідь підготували.

Чоловіки, яких затримали за підпал автомобіля військовослужбовця. Фото: Харківська обласна прокуратура

Для "роботодавця" фігуранти зробили відеозвіт про виконання завдання, після чого втекли з місця злочину. Автівка вигоріла вщент. За "роботу" підпалювачам мали заплатити тисячу доларів, однак гроші вони так і не отримали.

Рішення суду

Під час досудового розслідування фігуранти перебували під вартою. У суді вони визнали свою провину. Згідно з рішенням Слобідського районного суду міста Харкова, за вчинене молодший із чоловіків проведе у в'язниці шість років, а старший — п'ять років. Наразі вирок ще можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, жителя Київщини засудили до понад п'яти років ув'язнення за крадіжку. Чоловік викрав мобільний телефон із вітрини магазину.

Також ми повідомляли, що в Києві винесли вирок молодику, який у стані наркотичного сп'яніння скоїв смертельну ДТП. Він проведе за ґратами сім років.