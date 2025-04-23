Как суд наказал мужчин, которые путем поджога уничтожили два автомобиля

Горит автомобиль. Фото иллюстративное: ГСЧС

В Харькове двое местных мужчин сожгли два военных автомобиля. Нарушители действовали по заказу. За уничтожение автомобилей им обещали заплатить.

Об этом говорится в приговоре, который Коминтерновский районный суд города Харькова принял 8 апреля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам,в Telegram неизвестный предложил харьковчанину за 40 тысяч гривен поджечь военный автомобиль. На выполнение "задания" фигурант отправился вместе с товарищем. Один из мужчин облил легковоспламеняющейся смесью капот и лобовое стекло автомобиля Toyota, а другой зафиксировал поджог на видео, чтобы отправить заказчику отчет. В результате уничтожения автомобиля его владелец понес убытки на 290 тысяч гривен. Таким же образом нарушители подожгли еще один автомобиль.

Решение суда

Суд признал мужчин виновными. Поджигателя приговорили к шести годам лишения свободы, а его сообщника — к пяти годам заключения.

Решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, командир отказал военному в увольнении со службы. Чтобы обжаловать это решение, боец обратился в суд.

Также мы сообщали, что во Львовской области мужчина после получения повестки почти два года не приходил в ТЦК и СП. За содеянное он должен провести несколько лет в тюрьме.