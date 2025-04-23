Як суд покарав чоловіків, які шляхом підпалу знищили два автомобілі

Горить автомобіль. Фото ілюстративне: ДСНС

У Харкові двоє місцевих чоловіків спалили два військових автомобілі. Порушники діяли на замовлення. За знищення автівок їм обіцяли заплатити.

Про це йдеться у вироку, який Комінтернівський районний суд міста Харкова ухвалив 8 квітня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у Telegram невідомий запропонував харків'янину за 40 тисяч гривень підпалити військовий автомобіль. На виконання "завдання" фігурант вирушив разом із товаришем. Один із чоловіків облив легкозаймистою сумішшю капот і лобове скло автомобіля Toyota, а інший зафіксував підпал на відео, аби надіслати замовнику звіт. Унаслідок знищення автівки її власник зазнав збитків на 290 тисяч гривень. Таким же чином порушники підпалили ще один автомобіль.

Рішення суду

Суд визнав чоловіків винними. Підпалювача засудили до шести років позбавлення волі, а його спільника — до п'яти років ув'язнення.

Рішення суду ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, командир відмовив військовому у звільненні зі служби. Аби оскаржити це рішення, боєць звернувся до суду.

Також ми повідомляли, що у Львівській області чоловік після отримання повістки майже два роки не приходив до ТЦК та СП. За вчинене він має провести кілька років у в'язниці.