В Харькове слышали взрывы после атаки дронов-камикадзе

В Харькове слышали звуки взрывов — что известно
В Харькове были слышны звуки взрывов. Российские оккупанты снова атакуют город.
Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.
Чем РФ атакует Харьков
По данным Терехова, российские оккупанты используют дроны-камикадзе. В городе прозвучало уже несколько взрывов. Сейчас в воздухе есть еще несколько вражеских целей.
Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал горожан быть осторожными, ведь город все еще под ударом "Шахедов".
Напомним, накануне ряд взрывов прогремел в Харькове и Харьковской области. Россияне нанесли по городу ракетные удары.
Также мы сообщали, что ночью 24 апреля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стали "Калибры" из акватории Черного моря.
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