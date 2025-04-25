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В Харькове слышали звуки взрывов — что известно

25 апреля 2025 00:16
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В Харькове слышали взрывы после атаки дронов-камикадзе
Срочная новость
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В Харькове были слышны звуки взрывов. Российские оккупанты снова атакуют город.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

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Сообщение мэра Харькова. Фото: Скриншот

По данным Терехова, российские оккупанты используют дроны-камикадзе. В городе прозвучало уже несколько взрывов. Сейчас в воздухе есть еще несколько вражеских целей.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал горожан быть осторожными, ведь город все еще под ударом "Шахедов".

Напомним, накануне ряд взрывов прогремел в Харькове и Харьковской области. Россияне нанесли по городу ракетные удары.

Также мы сообщали, что ночью 24 апреля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стали "Калибры" из акватории Черного моря.

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