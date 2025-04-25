У Харкові чули вибухи після атаки дронів-камікадзе

У Харкові чули звуки вибухів — що відомо
У Харкові було чутно звуки вибухів. Російські окупанти знову атакують місто.
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
Чим РФ атакує Харків
За даними Терехова, російські окупанти використовують дрони-камікадзе. У місті пролунало вже декілька вибухів. Зараз в повітрі є ще декілька ворожих цілей.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав містян бути обережними, адже місто все ще під ударом "Шахедів".
Нагадаємо, напередодні низка вибухів пролунала в Харкові та Харківській області. Росіяни завдали по місту ракетних ударів.
Також ми повідомляли, що вночі 24 квітня по всій території України оголосили повітряну тривогу. Причиною стали "Калібрів" з акваторії Чорного моря.
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