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В Харькове слышен сильный взрыв

10 февраля 2025 20:14
Аркадий Пастула - Редактор
Взрыв в Харькове вечером 10 февраля — детали
Взрыв. Фото иллюстративное: Reuters
Аркадий Пастула - Редактор

Взрыв в Харькове прогремел вечером 10 февраля. Сейчас в некоторых областях Украины продолжается угроза применения ударных беспилотников.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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"В Харькове прогремел взрыв! " — говорится в сообщении.

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Пост о взрыве в Харькове. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ отмечали, что продолжается угроза применения российскими оккупантами ударных беспилотников в областях, где объявлена тревога.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта повітряних тривог ввечері 10 лютого
Карта воздушных тревог Украины. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 10 февраля в Одессе прогремел мощный взрыв. В сети пишут о работе ПВО.

Также взрыв раздавался в Павлограде Днепропетровской области. Людей предупреждали о ракетной опасности.

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