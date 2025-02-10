Вибух у Харкові ввечері 10 лютого — деталі

У Харкові чутно сильний вибух
Вибух у Харкові пролунав ввечері, 10 лютого. Наразі в деяких областях України триває загроза застосування ударних безпілотників.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибух у Харкові
"У Харкові пролунав вибух!" — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ зазначали, що триває загроза застосування російськими окупантами ударних безпілотників в областях, де оголошено тривогу.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 10 лютого в Одесі пролунав потужний вибух. В мережі пишуть про роботу ППО.
Також вибух лунав у Павлограді Дніпропетровської області. Людей попереджали про ракетну небезпеку.
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