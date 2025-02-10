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У Харкові чутно сильний вибух

10 лютого 2025 20:14
Аркадій Пастула - Редактор
Вибух у Харкові ввечері 10 лютого — деталі
Вибух. Фото ілюстративне: Reuters
Аркадій Пастула - Редактор

Вибух у Харкові пролунав ввечері, 10 лютого. Наразі в деяких областях України триває загроза застосування ударних безпілотників.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали

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"У Харкові пролунав вибух!" — йдеться у повідомленні.

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Допис про вибух у Харкові. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ зазначали, що триває загроза застосування російськими окупантами ударних безпілотників в областях, де оголошено тривогу.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог ввечері 10 лютого
Карта повітряних тривог України. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 10 лютого в Одесі пролунав потужний вибух. В мережі пишуть про роботу ППО.

Також вибух лунав у Павлограді Дніпропетровської області. Людей попереджали про ракетну небезпеку.

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