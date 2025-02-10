Вибух у Харкові ввечері 10 лютого — деталі

Вибух. Фото ілюстративне: Reuters

Вибух у Харкові пролунав ввечері, 10 лютого. Наразі в деяких областях України триває загроза застосування ударних безпілотників.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

Вибух у Харкові

"У Харкові пролунав вибух!" — йдеться у повідомленні.

Допис про вибух у Харкові. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ зазначали, що триває загроза застосування російськими окупантами ударних безпілотників в областях, де оголошено тривогу.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог України. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 10 лютого в Одесі пролунав потужний вибух. В мережі пишуть про роботу ППО.

Також вибух лунав у Павлограді Дніпропетровської області. Людей попереджали про ракетну небезпеку.