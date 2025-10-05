Взрыв в Харькове днем 5 октября — что известно

Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Amir Cohen

Взрыв в Харькове прогремел днем, 5 октября. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

Взрыв в Харькове 5 октября

Информация о взрыве появилась около 16:35. Вероятно, он прогремел за пределами города.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ не предупреждали об угрозе для Харькова. Сейчас информации от местных властей нет.

Карта тревог выглядит следующим образом:

Карта воздушных тревог по состоянию на 16:40. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 5 октября российские оккупанты осуществили массированный обстрел Украины. Президент Владимир Зеленский назвал количество жертв.

Кроме того, захватчики атаковали Славянск в Донецкой области. Оккупанты ранили шесть человек.