Взрыв в Харькове днем 5 октября — что известно

В Харькове слышен сильный взрыв — какая опасность
Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 16:38
Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Amir Cohen
Взрыв в Харькове прогремел днем, 5 октября. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
Реклама
Читайте также:
Взрыв в Харькове 5 октября
Информация о взрыве появилась около 16:35. Вероятно, он прогремел за пределами города.
В Воздушных силах ВСУ не предупреждали об угрозе для Харькова. Сейчас информации от местных властей нет.
Карта тревог выглядит следующим образом:
Напомним, в ночь на 5 октября российские оккупанты осуществили массированный обстрел Украины. Президент Владимир Зеленский назвал количество жертв.
Кроме того, захватчики атаковали Славянск в Донецкой области. Оккупанты ранили шесть человек.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама