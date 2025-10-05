Вибух у Харкові вдень 5 жовтня — що відомо

У Харкові чутно сильний вибух — яка небезпека
Дата публікації: 5 жовтня 2025 16:38
Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Amir Cohen
Вибух у Харкові пролунав вдень, 5 жовтня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
Вибух у Харкові 5 жовтня
Інформація про вибух зʼявилася близько 16:35. Ймовірно, він пролунав за межами міста.
У Повітряних силах ЗСУ не попереджали про загрозу для Харкова. Наразі інформації від місцевої влади немає.
Карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, у ніч проти 5 жовтня російські окупанти здійснили масований обстріл України. Президент Володимир Зеленський назвав кількість жертв.
Крім того, загарбники атакували Словʼянськ в Донецькій області. Окупанти поранили шістьох людей.
