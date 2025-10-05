Вибух у Харкові вдень 5 жовтня — що відомо

Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Amir Cohen

Вибух у Харкові пролунав вдень, 5 жовтня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

Вибух у Харкові 5 жовтня

Інформація про вибух зʼявилася близько 16:35. Ймовірно, він пролунав за межами міста.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ не попереджали про загрозу для Харкова. Наразі інформації від місцевої влади немає.

Карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог станом на 16:40. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч проти 5 жовтня російські окупанти здійснили масований обстріл України. Президент Володимир Зеленський назвав кількість жертв.

Крім того, загарбники атакували Словʼянськ в Донецькій області. Окупанти поранили шістьох людей.