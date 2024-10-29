Взрывы в Харькове вечером 29 октября — какая опасность

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: MIG

Взрывы в Харькове раздались вечером, 29 октября. Российские оккупанты запустили КАБы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Харькове

"В Харькове раздаются громкие взрывы!" — говорится в сообщении.

Пост о взрывах в Харькове. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о пуске КАБа в направлении Харькова.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 29 октября вечером в Сумах раздавались взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщали о группе вражеских БпЛА.

Также в ночь на 29 октября российские оккупанты нанесли удары по Украине, используя дроны "шахед" и баллистическую ракету. Противовоздушная оборона работала в восьми областях.