Взрывы в Харькове вечером 29 октября — какая опасность

В Харькове слышны взрывы — что известно
Взрывы в Харькове раздались вечером, 29 октября. Российские оккупанты запустили КАБы.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Харькове
"В Харькове раздаются громкие взрывы!" — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали о пуске КАБа в направлении Харькова.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, 29 октября вечером в Сумах раздавались взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщали о группе вражеских БпЛА.
Также в ночь на 29 октября российские оккупанты нанесли удары по Украине, используя дроны "шахед" и баллистическую ракету. Противовоздушная оборона работала в восьми областях.
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