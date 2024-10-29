Вибухи в Харкові ввечері 29 жовтня — яка небезпека

Вибух у місті. Ілюстративне фото: MIG

Вибухи у Харкові пролунали ввечері, 29 жовтня. Російські окупанти запустили КАБи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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"У Харкові лунають гучні вибухи!" — йдеться у повідомленні.

Допис про вибухи в Харкові. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуск КАБу в напрямку Харкова.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 29 жовтня ввечері у Сумах лунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про групу ворожих БпЛА.

Також у ніч проти 29 жовтня російські окупанти завдали ударів по Україні, використовуючи дрони "шахед" та балістичну ракету. Протиповітряна оборона діяла в восьми областях.