Вибухи в Харкові ввечері 29 жовтня — яка небезпека

У Харкові чутно вибухи — що відомо
Вибухи у Харкові пролунали ввечері, 29 жовтня. Російські окупанти запустили КАБи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Харкові
"У Харкові лунають гучні вибухи!" — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуск КАБу в напрямку Харкова.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 29 жовтня ввечері у Сумах лунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про групу ворожих БпЛА.
Також у ніч проти 29 жовтня російські окупанти завдали ударів по Україні, використовуючи дрони "шахед" та балістичну ракету. Протиповітряна оборона діяла в восьми областях.
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