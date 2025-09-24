Правоохранители задержали и отправили под суд дельцов, которые за 14 тысяч долларов хотели переправить уклониста через границу

В Харькове дельцы хотели нажиться на уклонисте, а попали под суд
В Харькове задержаны лица, причастные к организации незаконной переправки лица через государственную границу Украины. Злоумышленники за 14 тысяч долларов предложили военнообязанному помочь незаконно пересечь границу.
Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.
Детали дела
Согласно данным следователей, фигуранты дела планировали доставить жителя Харькова, который находился в розыске за уклонение от явки в ТЦК и переправить его в Молдову. За помощь в незаконной переправке мужчина должен был заплатить 14 тысяч долларов США.
Согласно плану, его сначала должны были доставить в Винницу, а затем переправить через границу. За транспортировку он должен был передать водителю 2 тысячи долларов и оплатить еще 10 тысяч гривен. По прибытии в Винницу планировалось еще перечислить 12 тысяч долларов одному из организаторов преступной схемы.
В результате оперативных мероприятий правоохранители задержали обоих подозреваемых: бывшего сотрудника правоохранительных органов и жителя Николаева при попытке перечисления средств на криптокошелек.
Что решит суд
Судом определен размер залога для каждого из подозреваемых в сумме 587 432 гривны. Мужчин обвиняют в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, что может привести к лишению свободы на срок до девяти лет.
Ранее сообщалось, что в Одессе суд наказал мужчину, который штамповал фейковые удостоверения СБУ. Он делал это, чтобы помогать уклонистам.
А Тернопольской области судили мужчину, который находясь в СЗЧ незаконно вырубил деревья и совершил кражу.
