Головна Харків У Харкові ділки хотіли заробити на ухилянті, а потрапили під суд

У Харкові ділки хотіли заробити на ухилянті, а потрапили під суд

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 03:32
Правоохоронці затримали та відправили під суд ділків, що за 14 тисяч доларів хотіли переправити ухилянта через кордон
Вилучення грошей за перевезення ухилянта. Фото: ДБР

У Харкові затримано осіб, які причетні до організації незаконного переправлення особи через державний кордон України. Зловмисники за 14 тисяч доларів запропонували військовозобов'язаному допомогти незаконно перетнути кордон.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з даними слідчих, фігуранти справи планували доставити мешканця Харкова, який перебував у розшуку за ухилення від явки до ТЦК та переправити його до Молдови. За допомогу в незаконному переправленні чоловік мав сплатити 14 тисяч доларів США.

Згідно з планом, його спочатку мали доставити до Вінниці, а потім переправити через кордон. За транспортування він повинен був передати водієві 2 тисячі доларів та сплатити ще 10 тисяч гривень. Після прибуття до Вінниці планувалось ще перерахувати 12 тисяч доларів одному з організаторів злочинної схеми.

В результаті оперативних заходів правоохоронці затримали обох підозрюваних: колишнього працівника правоохоронних органів та мешканця Миколаєва під час спроби перерахування коштів на криптогаманець.

Що виріши суд

Судом визначено розмір застави для кожного з підозрюваних у сумі 587 432 гривні. Чоловіків звинувачують у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, що може призвести до позбавлення волі на строк до дев'яти років.

Раніше повідомлялось, що в Одесі суд покарав чоловіка, який штампував фейкові посвідчення СБУ. Він робив це, щоб допомагати ухилянтам. 

А Тернопільській області судили чоловіка, який перебуваючи у СЗЧ незаконно вирубав дерева та здійснив крадіжку. 

ДБР Харків прокуратура військовозобов'язані ухилянти
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
