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В Харькове делки организовали наркобизнес с миллионным оборотом — что нашла полиция

26 декабря 2023 16:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Харькове делки организовали наркобизнес с миллионным оборотом — что нашла полиция
Полиция задерживает наркодилеров. Фото: Департамент стратегических расследований Нацполиции
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Харькове полиция нейтрализовала крупную наркогруппировку. Наркодилеры ежемесячно сбывали до двух тысяч доз психотропов.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

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Сообщается, что деятельностью делков руководила местная жительница, которая в соучастии с сообщниками создала обширную сеть по распространению психотропных веществ. Она занималась закупкой наркотиков и координировала их дистрибуцию среди членов группировки. Эти наркотики продавались как крупными, так и мелкими партиями.

Полиция задерживает наркодилеров

Полиция задерживает наркодилеров. Фото: Департамент стратегических расследований Нацполиции

Основным средством распространения наркотиков, включая соли PVP, были закладки и прямые сделки. При использовании закладок покупатели переводили деньги на банковские карты, после чего получали координаты наркотиков. При прямых сделках оплата происходила наличными, а также возможна была продажа наркотиков в долг.

"Группировка распространяла до 2000 доз психотропов ежемесячно, принося доход около двух миллионов гривен. Сотрудники ДСР Харьковской области и следователи СУ ГУНП в Харьковской области при поддержке спецполиции задержали главаря и двух его помощников. Им предъявлены обвинения", — говорится в сообщении.

Полиция задерживает наркодилеров

Полиция задерживает наркодилеров. Фото: Департамент стратегических расследований Нацполиции

Также сообщается, что суд определил меру пресечения для подозреваемых в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога: для организатора — 375 660 гривен, для двух соучастников — по 214 720 гривен каждому.

Полиция задерживает наркодилеров

Полиция задерживает наркодилеров. Фото: Департамент стратегических расследований Нацполиции

В ходе обысков полиция нашла доказательства виновности наркодилеров. В частности, было изъято оборудование для приготовления психотропов.

Напомним, что в трех аптеках Киева фармацевты незаконно продавали наркосодержащие лекарства. Теперь им грозит до трех лет тюремного заключения.

Также мы писали, что в Одесской области сотрудники полиции разоблачили наркомана. У мужчины было при себе пять полимерных пакетиков, вероятно с каннабисом.

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