У Харкові ділки організували наркобізнес із мільйонним обігом — що знайшла поліція

Поліція затримує наркодилерів. Фото: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції

У Харкові поліція нейтралізувала велике наркоугруповання. Наркодилери щомісяця збували до двох тисяч доз психотропів.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

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Повідомляється, що діяльністю ділків керувала місцева мешканка, яка в співучасті з спільниками створила велику мережу поширення психотропних речовин. Вона займалася закупівлею наркотиків та координувала їх дистрибуцію серед членів угруповання. Ці наркотики продаються як у великих, так і у дрібних партіях.



Поліція затримує наркодилерів. Фото: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції

Основним засобом поширення наркотиків, включаючи солі PVP, були закладки та прямі угоди. При використанні закладок покупці переказували гроші на банківські картки, після чого отримували координати наркотиків. При прямих угодах оплата відбувалася готівкою, а також можливим був продаж наркотиків у борг.

"Угруповання поширювало до 2000 доз психотропів щомісяця, приносячи дохід близько двох мільйонів гривень. Співробітники ДСР Харківської області та слідчі СУ ГУНП у Харківській області за підтримки спецполіції затримали ватажка та двох його помічників. Їм пред'явлено звинувачення", — йдеться у повідомленні.



Поліція затримує наркодилерів. Фото: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції

Також повідомляється, що суд визначив запобіжний захід для підозрюваних у вигляді взяття під варту з можливістю внесення застави: для організатора — 375 660 гривень, для її двох співучасників — по 214 720 гривень кожному.



Поліція затримує наркодилерів. Фото: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції

У ході обшуків поліція знайшла докази винності наркодилерів. Зокрема було вилучено обладнання для приготування психотропів.

Нагадаємо, що в трьох аптеках Києва фармацевти незаконно продавали нарковмісні ліки. Тепер їм загрожує до трьох років ув'язнення.

Також ми писали, що на Одещині співробітники поліції викрили наркомана. У чоловіка було при собі п'ять полімерних пакетиків, ймовірно, з канабісом.