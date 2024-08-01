Купить алкоголь в Харькове — мужчины продавали поддельный алкоголь известных брендов

В Харькове подделывали элитный алкоголь — найдены десятки тонн фальсификата
В Харькове группа мужчин подделывала алкоголь известных и дорогих брендов. Правоохранители изъяли более 45 тонн спирта.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры в четверг, 1 августа.
Детали дела
В прокуратуре отметили, что схему организовали трое безработных мужчин.
Они создали цех, где без соблюдения стандартов производили водку, коньяк и виски под видом известных международных брендов.
"Дельцы реализовывали фальсификат на территории Харькова и области через розничную и оптовую торговлю", — говорится в сообщении.
В материалах следствия указано, что во время обысков было найдено более 45 тонн спирта, более 11 000 литров готовой ликероводочной продукции на сумму более 6 млн. гривен.
"Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией и уничтожением незаконно производимых или приобретенных товаров, установок для производства", — подытожили в прокуратуре.
Ранее в Волынской области обнаружили канал ввоза в Украину фальсифицированных лекарств из России и Белоруссии. Дельцы заработали на этой схеме миллионы гривен.
Также мы писали, что в Киеве неоднократно судимый мужчина воровал из магазинов алкоголь известных дорогих брендов. Общая сумма ворованного превышает три тысячи гривен.
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