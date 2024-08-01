Купить алкоголь в Харькове — мужчины продавали поддельный алкоголь известных брендов

Цех, где производили поддельный алкоголь. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове группа мужчин подделывала алкоголь известных и дорогих брендов. Правоохранители изъяли более 45 тонн спирта.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры в четверг, 1 августа.

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Детали дела

В прокуратуре отметили, что схему организовали трое безработных мужчин.

Подозреваемые в совершении преступления. Фото: Харьковская областная прокуратура

Они создали цех, где без соблюдения стандартов производили водку, коньяк и виски под видом известных международных брендов.

"Дельцы реализовывали фальсификат на территории Харькова и области через розничную и оптовую торговлю", — говорится в сообщении.

Фальсифицированный алкоголь. Фото: Харьковская областная прокуратура

В материалах следствия указано, что во время обысков было найдено более 45 тонн спирта, более 11 000 литров готовой ликероводочной продукции на сумму более 6 млн. гривен.

"Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией и уничтожением незаконно производимых или приобретенных товаров, установок для производства", — подытожили в прокуратуре.

Следственные действия. Фото: Харьковская областная прокуратура

Ранее в Волынской области обнаружили канал ввоза в Украину фальсифицированных лекарств из России и Белоруссии. Дельцы заработали на этой схеме миллионы гривен.

Также мы писали, что в Киеве неоднократно судимый мужчина воровал из магазинов алкоголь известных дорогих брендов. Общая сумма ворованного превышает три тысячи гривен.