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У Харкові ділки підробляли елітний алкоголь — знайдено десятки тонн фальсифікату

1 серпня 2024 17:11
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Купити алкоголь в Харкові — чоловіки продавали підробний алкоголь відомих брендів
Цех, де виготовляли підробний алкоголь. Фото: Харківська обласна прокуратура
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Харкові група чоловіків підробляла алкоголь відомих та дорогих брендів. Правоохоронці вилучили понад 45 тонн спирту.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури у четвер, 1 серпня.

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Деталі справи

У прокуратурі зазначили, що схему організували троє безробітних чоловіків.

У Харкові продавали підробний алкоголь
Підозрювані у вчиненні злочину. Фото: Харківська обласна прокуратура

Вони створили цех, де без дотримання жодних вимог і стандартів виготовляли горілку, коньяк та віскі під виглядом відомих міжнародних брендів.

"Ділки реалізовували фальсифікат на території Харкова та області через роздрібну та оптову торгівлі", — йдеться у повідомленні.

Підробний алгоголь
Фальсифікований алкоголь. Фото: Харківська обласна прокуратура

У матеріалах слідства вказано, що під час обшуків було знайдено понад 45 тонн спирту, понад 11 000 літрів готової лікеро-горілчаної продукції на суму понад 6 млн гривень.

"Обвинуваченим загрожує до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення", — підсумували у прокуратурі.

У Харкові продавали підробний алкоголь
Слідчі дії. Фото: Харківська обласна прокуратура

Раніше у Волинській області виявили канал ввезення в Україну фальсифікованих ліків з Росії та Білорусі. Ділки заробили на цій схемі мільйони гривень.

Також ми писали, що у Києві неодноразово судимий чоловік крав із магазинів алкоголь відомих дорогих брендів. Загальна сума краденого перевищує три тисячі гривень.

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