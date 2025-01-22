День Соборности Украины 22 января — в Харькове жители города развернули гигантский флаг

В Харькове отмечают День Соборности. Фото: Новини.LIVE

В среду, 22 января, в центре Харькове к Дню Соборности Украины жители города развернули большой государственный флаг. В акции приняли участие около 40 человек.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места событий.

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Около 40 человек собрались в центре города, чтобы отметить важную для украинцев дату.

Люди вышли на акцию ко Дню Соборности. Фото: Новини.LIVE

Харьковчане и гости города продемонстрировали единство и несокрушимость нации, развернув сине-желтый флаг, символизирующий борьбу за независимость и территориальную целостность Украины.

Харьковчане развернули флаг в центре города. Фото: Новини.LIVE

А в Одессе 22 января состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко.

Также Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности. Видеообращение было записано на Софиевской площади, где более 100 лет назад провозгласили Акт Воссоединения.