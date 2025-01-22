День Соборности Украины 22 января — в Харькове жители города развернули гигантский флаг

В Харькове ко Дню Соборности развернули флаг Украины — видео
В среду, 22 января, в центре Харькове к Дню Соборности Украины жители города развернули большой государственный флаг. В акции приняли участие около 40 человек.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места событий.
В Харькове празднуют День соборности
Около 40 человек собрались в центре города, чтобы отметить важную для украинцев дату.
Харьковчане и гости города продемонстрировали единство и несокрушимость нации, развернув сине-желтый флаг, символизирующий борьбу за независимость и территориальную целостность Украины.
А в Одессе 22 января состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко.
Также Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности. Видеообращение было записано на Софиевской площади, где более 100 лет назад провозгласили Акт Воссоединения.
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