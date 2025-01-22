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В Харькове ко Дню Соборности развернули флаг Украины — видео

22 января 2025 15:30
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
День Соборности Украины 22 января — в Харькове жители города развернули гигантский флаг
В Харькове отмечают День Соборности. Фото: Новини.LIVE
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В среду, 22 января, в центре Харькове к Дню Соборности Украины жители города развернули большой государственный флаг. В акции приняли участие около 40 человек.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места событий.

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Около 40 человек собрались в центре города, чтобы отметить важную для украинцев дату.

Харьков День соборности Украины 22 января
Люди вышли на акцию ко Дню Соборности. Фото: Новини.LIVE

Харьковчане и гости города продемонстрировали единство и несокрушимость нации, развернув сине-желтый флаг, символизирующий борьбу за независимость и территориальную целостность Украины.

День соборности Украины в Харькове 22 января
Харьковчане развернули флаг в центре города. Фото: Новини.LIVE

А в Одессе 22 января состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко.

Также Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности. Видеообращение было записано на Софиевской площади, где более 100 лет назад провозгласили Акт Воссоединения.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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