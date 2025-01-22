День Соборності України 22 січня — у Харкові жителі міста розгорнули велетенський прапор

У Харкові до Дня Соборності розгорнули прапор України — відео
У середу, 22 січня, у центрі Харкові до Дня Соборності України жителі міста розгорнули великий державний прапор. В акції взяли участь близько 40 осіб.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця подій.
У Харкові святкують День соборності
Близько 40 людей зібралися в центрі міста, щоб відзначити важливу для українців дату.
Харків'яни і гості міста продемонстрували єдність та незламність нації, розгорнувши синьо-жовтий стяг, що символізує боротьбу за незалежність і територіальну цілісність України.
А в Одесі 22 січня відбулася урочиста церемонія покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку.
Також Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Соборності. Відеозвернення було записане на Софіївській площі де понад 100 років тому проголосили Акт Злуки.
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