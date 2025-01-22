День Соборності України 22 січня — у Харкові жителі міста розгорнули велетенський прапор

У Харкові відзначають День Соборності. Фото: Новини.LIVE

У середу, 22 січня, у центрі Харкові до Дня Соборності України жителі міста розгорнули великий державний прапор. В акції взяли участь близько 40 осіб.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця подій.

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Близько 40 людей зібралися в центрі міста, щоб відзначити важливу для українців дату.

Люди вийшли на акцію до Дня Соборності. Фото: Новини.LIVE

Харків'яни і гості міста продемонстрували єдність та незламність нації, розгорнувши синьо-жовтий стяг, що символізує боротьбу за незалежність і територіальну цілісність України.

Харків'яни розгорнули прапор у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

А в Одесі 22 січня відбулася урочиста церемонія покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку.

Також Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Соборності. Відеозвернення було записане на Софіївській площі де понад 100 років тому проголосили Акт Злуки.