В Харькове пожизненно осудили предателя, который навел ракету РФ на здание ОВА
Сегодня в Харькове пожизненно осудили предателя, который в марте 2022 года привел российскую ракету на здание Харьковской ОВА. В результате погиб 31 человек.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и в Офисе Генерального прокурора.
Пожизненное заключение предателя из Харькова
"Сегодня Киевский районный суд Харькова признал виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины 37-летнего мужчину, который 1 марта 2022 года привел российскую ракету на здание Харьковской ОВА. Предатель получил пожизненное заключение с конфискацией имущества", — рассказывает Сине.
По его словам, в результате удара погиб 31 человек, а здание ХОВА было почти полностью разрушено.
Следствие полностью доказало факты сотрудничества подозреваемого с российскими спецслужбами, которым он через соцсети сливал информацию об ВСУ и инфраструктуре Харьковской области и распространял российские пропагандистские нарративы.
"28 февраля 2022 года мужчина направил кураторке в Москве координаты Харьковской областной государственной администрации. Кроме того, он предоставил данные для нанесения ударов по головному офису фирмы ХАДО. А также еще ряд адресов в городе, которые в дальнейшем были обстреляны российской армией", — рассказали в Офисе генпрокурора.
В то же время Синегубов подчеркнул, что ни один человек, сотрудничающий с оккупантами, не уйдет от ответственности и получит надлежащую правовую оценку своих действий.
Напомним, в Украине задержали еще двух кремлевских приспешников, которые оправдывали российскую агрессию и ждали прихода оккупантов к власти. В настоящее время им избрана мера пресечения — содержание под стражей.
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