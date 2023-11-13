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В Харькове пожизненно осудили предателя, который навел ракету РФ на здание ОВА

13 ноября 2023 12:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Харькове пожизненно осудили предателя, который навел ракету РФ на здание ОВА
Предатель в зале суда. Фото: t.me/pgo_gov_ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня в Харькове пожизненно осудили предателя, который в марте 2022 года привел российскую ракету на здание Харьковской ОВА. В результате погиб 31 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и в Офисе Генерального прокурора.

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"Сегодня Киевский районный суд Харькова признал виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины 37-летнего мужчину, который 1 марта 2022 года привел российскую ракету на здание Харьковской ОВА. Предатель получил пожизненное заключение с конфискацией имущества", — рассказывает Сине.

По его словам, в результате удара погиб 31 человек, а здание ХОВА было почти полностью разрушено.

разрушенное здание ХОВА
Разрушено здание ХОВА. Фото: t.me/synegubov

Следствие полностью доказало факты сотрудничества подозреваемого с российскими спецслужбами, которым он через соцсети сливал информацию об ВСУ и инфраструктуре Харьковской области и распространял российские пропагандистские нарративы.

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Предатель в зале суда. Фото: Харьковская областная прокуратура

"28 февраля 2022 года мужчина направил кураторке в Москве координаты Харьковской областной государственной администрации. Кроме того, он предоставил данные для нанесения ударов по головному офису фирмы ХАДО. А также еще ряд адресов в городе, которые в дальнейшем были обстреляны российской армией", — рассказали в Офисе генпрокурора.

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Прокремлевская литература в изменника. Фото: Харьковская областная прокуратура

В то же время Синегубов подчеркнул, что ни один человек, сотрудничающий с оккупантами, не уйдет от ответственности и получит надлежащую правовую оценку своих действий.

Напомним, в Украине задержали еще двух кремлевских приспешников, которые оправдывали российскую агрессию и ждали прихода оккупантов к власти. В настоящее время им избрана мера пресечения — содержание под стражей.

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