У Харкові довічно засудили зрадника, який навів ракету РФ на будівлю ОВА

Зрадник у залі суду. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Сьогодні у Харкові довічно засудили зрадника, який у березні 2022 року навів російську ракету на будівлю Харківської ОВА. Внаслідок цього загинула 31 людина.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та в Офісі Генерального прокурора.

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"Сьогодні Київський районний суд Харкова визнав винним одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України 37-річного чоловіка, який 1 березня 2022 року навів російську ракету на будівлю Харківської ОВА. Зрадник отримав довічне ув'язнення з конфіскацією майна", — розповідає Синєгубов.

За його словами, внаслідок удару загинула 31 людина, а будівля ХОВА була майже повністю зруйнована.

Зруйнована будівля ХОВА. Фото: t.me/synegubov

Зазначається, що слідство повністю довело факти співпраці підозрюваного з російськими спецслужбами, яким він через соцмережі зливав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру Харківщини та розповсюджував російські пропагандистські наративи.

Зрадник у залі суду. Фото: Харківська обласна прокуратура

"28 лютого 2022 року чоловік надіслав кураторці у Москві координати Харківської обласної державної адміністрації. Окрім того, він надав дані для завдання ударів по головному офісу фірми ХАДО. А також ще низку адрес у місті, які надалі були обстріляні російською армією", — розповіли в Офісі генпрокурора.

Прокремлівська література в зрадника. Фото: Харківська обласна прокуратура

Водночас Синєгубов наголосив, що жодна людина, яка співпрацює з окупантами, не уникне відповідальності та отримає належну правову оцінку своїх дій.

Нагадаємо, в Україні затримали ще двох кремлівських поплічників, які виправдовували російську агресію та чекали на прихід окупантів до влади. Наразі їм обрано запобіжний захід — тримання під вартою.