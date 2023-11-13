У Харкові довічно засудили зрадника, який навів ракету РФ на будівлю ОВА
Сьогодні у Харкові довічно засудили зрадника, який у березні 2022 року навів російську ракету на будівлю Харківської ОВА. Внаслідок цього загинула 31 людина.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та в Офісі Генерального прокурора.
Довічне ув'язнення зрадника з Харкова
"Сьогодні Київський районний суд Харкова визнав винним одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України 37-річного чоловіка, який 1 березня 2022 року навів російську ракету на будівлю Харківської ОВА. Зрадник отримав довічне ув'язнення з конфіскацією майна", — розповідає Синєгубов.
За його словами, внаслідок удару загинула 31 людина, а будівля ХОВА була майже повністю зруйнована.
Зазначається, що слідство повністю довело факти співпраці підозрюваного з російськими спецслужбами, яким він через соцмережі зливав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру Харківщини та розповсюджував російські пропагандистські наративи.
"28 лютого 2022 року чоловік надіслав кураторці у Москві координати Харківської обласної державної адміністрації. Окрім того, він надав дані для завдання ударів по головному офісу фірми ХАДО. А також ще низку адрес у місті, які надалі були обстріляні російською армією", — розповіли в Офісі генпрокурора.
Водночас Синєгубов наголосив, що жодна людина, яка співпрацює з окупантами, не уникне відповідальності та отримає належну правову оцінку своїх дій.
Нагадаємо, в Україні затримали ще двох кремлівських поплічників, які виправдовували російську агресію та чекали на прихід окупантів до влади. Наразі їм обрано запобіжний захід — тримання під вартою.
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