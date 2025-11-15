Видео
Главная Харьков В Харькове две очереди по 7 часов без света — график на сегодня

В Харькове две очереди по 7 часов без света — график на сегодня

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 00:18
обновлено: 00:19
В Харьковоблэнерго опубликовали график отключений на 15 ноября — как он изменится
Ремонт линии электропередач. Иллюстративное фото: Харьковоблэнерго

Харьковскую область сегодня, 15 ноября, снова будут ждать веерные отключения электроэнергии. В Украине сохраняется тяжелая ситуация в энергетической отрасли после атак российских оккупантов.

О новых графиках сообщили в Харьковоблэнерго.

Читайте также:

Отключение света в Харьковской области 15 ноября

В Харькове две очереди будут по 7 часов без света — есть график - фото 1
Графики отключений света в Харькове. Фото: Скриншот

"По указанию НЭК "Укрэнерго" в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме из-за вражеских обстрелов в субботу, 15 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПВ). Будут применяться одновременно от 2 до 3,5 очередей отключений", — говорится в сообщении.

Также в облэнерго расписали, какие подочереди и в какое время будут без света. В частности, график (ориентировочный) выглядит следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 07:00 до 10:00 и с 17:30 до 21:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 07:00 до 10:00 и с 17:30 до 21:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 07:00 до 10:00 и с 14:00 до 21:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 07:00 до 10:00 и с 14:00 до 21:00;
  • 3.1 очередь - света не будет с 00:00 до 03:30, с 10:00 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;
  • 3.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:30, с 10:00 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;
  • 4.1 очередь - света не будет с 00:00 до 03:30, с 10:00 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;
  • 4.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:30, с 10:00 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;
  • 5.1 очередь - света не будет с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 17:30;
  • 5.2 очереди - света не будет с 03:30 до 07:00 и с 17:30 до 20:00;
  • 6.1 очередь - света не будет с 03:30 до 07:00 и с 17:30 до 24:00;
  • 6.2 очередь - света не будет с 03:30 до 07:00, с 10:00 до 14:00 и с 17:30 до 24:00;

Узнать свою очередь можно по этой ссылке.

Также в "Харьковоблэнерго" добавили, что с 00:00 до 24:00 для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.

Ранее мы сообщали, что сегодня Киев тоже ожидает плановые отключения. Уже известен свежий график.

Также мы писали о том, что в декабре украинцев ждет сюрприз в платежках за газ.

Харьков энергетика отключения света свет графики отключений света
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
