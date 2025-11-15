Відео
Дата публікації: 15 листопада 2025 00:18
Оновлено: 00:19
В Харківобленерго опублікували графі відключень на 15 листопада — як він зміниться
Ремонт лінії електропередач. Ілюстративне фото: Харківобленерго

Харківську область сьогодні, 15 листопада, знову чекатимуть віялові відключення електроенергії. В Україні зберігається важка ситуація в енергетичній галузі після атак російських окупантів.

Про нові графіки повідомили в Харківобленерго.

Відключення світла в Харківській області 15 листопада

У Харкові дві черги будуть по 7 годин без світла — вже є графік - фото 1
Графіки відключень світла у Харкові. Фото: Скриншот

"За вказівкою НЕК "Укренерго" у зв'язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі через ворожі обстріли у суботу, 15 листопада, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ). Застосовуватимуться одночасно від 2 до 3,5 черг відключень", — йдеться у повідомленні.

Також в обленерго розписали, які підчерги та в який час будуть без світла. Зокрема, графік (орієнтовний) виглядає таким чином:

  • 1.1 черга — світла не буде з 07:00 до 10:00 та з 17:30 до 21:00;
  • 1.2 черга — світла не буде з 07:00 до 10:00 та з 17:30 до 21:00;
  • 2.1 черга — світла не буде з 07:00 до 10:00 та з 14:00 до 21:00;
  • 2.2 черга — світла не буде з 07:00 до 10:00 та з 14:00 до 21:00;
  • 3.1 черга — світла не буде з 00:00 до 03:30, з 10:00 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 3.2 черга — світла не буде з 00:00 до 03:30, з 10:00 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 4.1 черга — світла не буде з 00:00 до 03:30, з 10:00 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 4.2 черга — світла не буде з 00:00 до 03:30, з 10:00 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 5.1 черга — світла не буде з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 17:30;
  • 5.2 черги — світла не буде з 03:30 до 07:00 та з 17:30 до 20:00;
  • 6.1 черга — світла не буде з 03:30 до 07:00 та з 17:30 до 24:00;
  • 6.2 черга — світла не буде з 03:30 до 07:00, з 10:00 до 14:00 та з 17:30 до 24:00;

Дізнатися свою підчергу можна за цим посиланням.

Також у "Харківобленерго" додали, що з 00:00 до 24:00 для промисловості і бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.

Раніше ми повідомляли, що сьогодні Київ теж очікує на планові відключення. Вже відомий свіжий графік. 

Також ми писали про те, що у грудні на українців чекає сюрприз у платіжках за газ.

Харків енергетика відключення світла світло графіки відключень світла
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
