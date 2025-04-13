В Харькове судили двух мужчин, которые подожгли авто военного

Авто, которое подожгли злоумышленники. Фото: Нацполиция

В Харькове судили двух мужчин, которые на заказ подожгли автомобиль военнослужащего ВСУ. Для этого они использовали легковоспламеняющуюся смесь, которую изготовили самостоятельно.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В июле 2024 года мужчины через Telegram получили задание поджечь автомобиль военнослужащего ВСУ. Поэтому около двух часов ночи на проспекте Байрона в Харькове они выполнили "заказ" — бросили легковоспламеняющуюся смесь во внедорожник Jeep Grand Cherokee камуфляжного цвета.

Сгоревшее авто ВСУ. Фото: Харьковская областная прокуратура

В результате их действий автомобиль полностью выгорел. За это мужчинам обещали заплатить 1000 долларов, однако исполнители преступления денег не получили. Таким образом нанесенный ущерб составил более 124 тысяч гривен.

Решение суда

Во время суда оба признали свою вину. Один из злоумышленников является уроженцем Молдовы, другой — харьковчанин. Мужчинам назначили наказание в виде шести и пяти лет лишения свободы соответственно.

Напомним, в Виннице несовершеннолетний поджег здание ТЦК и СП на заказ, ему назначили наказание.

А на Львовщине судили военного, который трижды ходил в СЗЧ "по семейным обстоятельствам".