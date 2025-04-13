У Харкові судили двох чоловіків, які підпалили авто військового

Авто, яке підпалили зловмисники. Фото: Нацполіція

У Харкові судили двох чоловіків, які на замовлення підпалили автомобіль військовослужбовця ЗСУ. Для цього вони використали легкозаймисту суміш, яку виготовили самостійно.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

У липні 2024 року чоловіки через Telegram отримали завдання підпалити автомобіль військовослужбовця ЗСУ. Тому близько другої години ночі на проспекті Байрона у Харкові вони виконали "замовлення" — кинули легкозаймисту суміш у позашляховик Jeep Grand Cherokee камуфляжного кольору.

Згоріле авто ЗСУ. Фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок їх дій автівка повністю вигоріла. За це чоловікам обіцяли заплатити 1000 доларів, однак виконавці злочину грошей не отримали. Таким чином завдані збитки склали понад 124 тисячі гривень.

Рішення суду

Під час суду обоє визнали свою провину. Один зі зловмисників є уродженцем Молдови, інший — харків'янин. Чоловікам призначили покарання у вигляді шести та п'яти років позбавлення волі відповідно.

Нагадаємо, у Вінниці неповнолітній підпалив будівлю ТЦК та СП на замовлення, йому призначили покарання.

А на Львівщині судили військового, який тричі ходив в СЗЧ "за сімейними обставинами".