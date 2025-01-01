В Харькове двое мужчин ограбили военного — что известно

Правоохранители и задержанный злоумышленник. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В Харькове двое мужчин ограбили 45-летнего военного, который приехал в отпуск. За совершенное фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в среду, 1 января.

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"При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении двум 38-летним мужчинам в грабеже, соединенном с насилием, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения", — говорится в сообщении.

Правоохранители и задержанный злоумышленник. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Известно, что 27 декабря около 17:50 двое мужчин были вблизи подземного перехода, расположенного по ул. Привокзальной. Там они увидели военного, который приехал в отпуск.

Догнав потерпевшего, один из нападавших ударил его кулаком по лицу, а когда тот упал, вместе с сообщником начал бить его ногами. После того грабители отобрали его телефон, документы, деньги и другие личные вещи, а затем скрылись с места происшествия.

Правоохранители задержали злоумышленников. Обоим подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

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