В Харькове двое мужчин ограбили военного — что известно

В Харькове двое мужчин ограбили военного в отпуске
В Харькове двое мужчин ограбили 45-летнего военного, который приехал в отпуск. За совершенное фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в среду, 1 января.
Ограбление военного в Харькове
"При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении двум 38-летним мужчинам в грабеже, соединенном с насилием, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения", — говорится в сообщении.
Известно, что 27 декабря около 17:50 двое мужчин были вблизи подземного перехода, расположенного по ул. Привокзальной. Там они увидели военного, который приехал в отпуск.
Догнав потерпевшего, один из нападавших ударил его кулаком по лицу, а когда тот упал, вместе с сообщником начал бить его ногами. После того грабители отобрали его телефон, документы, деньги и другие личные вещи, а затем скрылись с места происшествия.
Правоохранители задержали злоумышленников. Обоим подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.
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