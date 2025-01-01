У Харкові двоє чоловіків пограбували військового — що відомо

Правоохоронці та затриманий зловмисник. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харкові двоє чоловіків пограбували 45-річного військового, який приїхав у відпустку. За вчинене фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у середу, 1 січня.

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"За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру двом 38-річним чоловікам у грабежі, поєднаному з насильством, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці та затриманий зловмисник. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Відомо, що 27 грудня близько 17:50 двоє чоловіків були поблизу підземного переходу, розташованого по вул. Привокзальній. Там вони побачили військового, який приїхав у відпустку.

Догнавши потерпілого, один із нападників вдарив його кулаком по обличчю, а коли той впав, разом зі спільником почав бити його ногами. Після того грабіжники відібрали його телефон, документи, гроші та інші особисті речі, а потім втекли з місця події.

Правоохоронці затримали зловмисників. Обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

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