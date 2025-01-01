У Харкові двоє чоловіків пограбували військового — що відомо

У Харкові двоє чоловіків пограбували військового у відпустці
У Харкові двоє чоловіків пограбували 45-річного військового, який приїхав у відпустку. За вчинене фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у середу, 1 січня.
Пограбування військового в Харкові
"За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру двом 38-річним чоловікам у грабежі, поєднаному з насильством, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що 27 грудня близько 17:50 двоє чоловіків були поблизу підземного переходу, розташованого по вул. Привокзальній. Там вони побачили військового, який приїхав у відпустку.
Догнавши потерпілого, один із нападників вдарив його кулаком по обличчю, а коли той впав, разом зі спільником почав бити його ногами. Після того грабіжники відібрали його телефон, документи, гроші та інші особисті речі, а потім втекли з місця події.
Правоохоронці затримали зловмисників. Обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві жінка викрала з магазину електроінструмент. Внаслідок цього відбулося судове засідання.
Раніше у Києві 38-річного чоловіка засудили за крадіжку мобільного телефону в метро.
Читайте Новини.LIVE!