Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові двоє чоловіків пограбували військового у відпустці arrow

У Харкові двоє чоловіків пограбували військового у відпустці

1 січня 2025 14:44
Аркадій Пастула - Редактор
У Харкові двоє чоловіків пограбували військового — що відомо
Правоохоронці та затриманий зловмисник. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Аркадій Пастула - Редактор

У Харкові двоє чоловіків пограбували 45-річного військового, який приїхав у відпустку. За вчинене фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у середу, 1 січня.

Читайте також:

Пограбування військового в Харкові

"За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру двом 38-річним чоловікам у грабежі, поєднаному з насильством, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану", — йдеться у повідомленні.

У Харкові побили військового
Правоохоронці та затриманий зловмисник. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Відомо, що 27 грудня близько 17:50 двоє чоловіків були поблизу підземного переходу, розташованого по вул. Привокзальній. Там вони побачили військового, який приїхав у відпустку.

Догнавши потерпілого, один із нападників вдарив його кулаком по обличчю, а коли той впав, разом зі спільником почав бити його ногами. Після того грабіжники відібрали його телефон, документи, гроші та інші особисті речі, а потім втекли з місця події.

Правоохоронці затримали зловмисників. Обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.

null
Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві жінка викрала з магазину електроінструмент. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Раніше у Києві 38-річного чоловіка засудили за крадіжку мобільного телефону в метро. 

бійка Харків грабіж прокуратура військові підозра

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:10 Діденко назвала, де завтра несподівано потепліє до +14 °C

15:03 Садовий озвучив суму, яку львів'яни задонатили на потреби ЗСУ

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

14:47 Україна приєдналася до МКС — нові можливості для правосуддя

14:45 У Тбілісі тисячі протестувальників вийшли на мітинг із застіллям

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:44 У Харкові двоє чоловіків пограбували військового у відпустці

14:30 Робота в Польщі для українців — що пропонуватимуть у 2025 році

14:30 Оплата онлайн-праці зросла — хто отримує на 20% більше

14:29 Всі на морі — післяноворічна Одеса в об'єктиві Новини.LIVE

14:27 У Львові в нооворічну ніч затримали учасників бійки

15:10 Діденко назвала, де завтра несподівано потепліє до +14 °C

15:03 Садовий озвучив суму, яку львів'яни задонатили на потреби ЗСУ

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

14:47 Україна приєдналася до МКС — нові можливості для правосуддя

14:45 У Тбілісі тисячі протестувальників вийшли на мітинг із застіллям

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:44 У Харкові двоє чоловіків пограбували військового у відпустці

14:30 Робота в Польщі для українців — що пропонуватимуть у 2025 році

14:30 Оплата онлайн-праці зросла — хто отримує на 20% більше

14:29 Всі на морі — післяноворічна Одеса в об'єктиві Новини.LIVE

14:27 У Львові в нооворічну ніч затримали учасників бійки

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

12:10 Північний міст всіяний дірками — що він пережив за 48 років

08:17 Підбірка різдвяних ярмарків Німеччини — де дешевше та цікавіше

06:40 Знову дорожчає — які ціни на золото перед Новим роком

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

06:37 2024 рік в російських атаках — наймасштабніші наслідки на Одещині

Text

08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвав проблему київського бюджету під час війни

31 грудня 2024
Text

23:30 Новорічне звернення Зеленського до українців перед 2025 роком

Text

22:07 Бахматов заявив, що бюджет Києва зростає, але є нюанс

Text

19:08 Бородін заявив про зростання армії України у 2024 році

Text

18:02 Берлінська розповіла, скільки операторів дронів готують щомісяця

Text

17:50 Звернення Зеленського та прогноз на 2025 — ефір Вечір.LIVE

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

17:32 Ізраїль в ООН попередив хуситів — Ауслендер в ефірі Вечір.LIVE

Text

13:12 Синоптик назвала дату, коли в Україну повернуться морози

Text

13:03 Кадрові рішення Зеленського та нове свято — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку