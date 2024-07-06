В Харькове 6 июля горела девятиэтажка - жителей эвакуировали

Пожар в Харькове Фото: ГСЧС

В Харькове в субботу, 6 июля, в одной из многоэтажек произошел пожар. Работники ГСЧС спасли трех человек и еще 15 жителей были эвакуированы.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Харьковской области в Telegram.

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Пожар в девятиэтажке в Харькове 6 июля

Около 12:40 пожарные получили сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на переулке Жизнерадостный. ГСЧС направило на место три отделения спасателей на пожарных автоцистернах и два отделения на автолестницах.

Пожар в доме. Фото: ГСЧС

"На момент прибытия пожарных горела комната квартиры на девятом этаже, а площадь пожара составляла 20 кв. м", — говорится в сообщении.

Спасатели на месте пожара Фото: ГСЧС

Известно, что с верхних этажей пожарные спасли трех человек и эвакуировали еще 15 жителей. В 13.00 им удалось локализовать пожар, а в 13.25 полностью ликвидировать. Причина возникновения возгорания выясняется.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, в Соломенском районе Киева произошел пожар. Сообщают о возгорании в жилой многоэтажке.

Также мы писали, что 4 июля возле почтовой площади в Киеве произошел масштабный пожар. По словам очевидцев, возгорание произошло недалеко от фуникулера.