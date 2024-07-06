У Харкові 6 липня горіла дев'ятиповерхівка - мешканців евакуювали

Пожежа у Харкові. Фото: ДСНС

У Харкові у суботу, 6 липня, в одній з багатоповерхівок сталася пожежа. Працівники ДСНС врятували трьох осіб та ще 15 мешканців було евакуйовано.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Харківській області у Telegram.

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Близько 12:40 пожежники отримали повідомлення про пожежу в дев'ятиповерховому житловому будинку на провулку Життєрадісний. ДСНС направило на місце три відділення рятувальників на пожежних автоцистернах та два відділення на автодрабинах.

Пожежа у будинку. Фото: ДСНС

"На момент прибуття вогнеборців горіла кімната квартири, що на дев'ятому поверсі, а площа пожежі становила 20 кв. м", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС

Відомо, що з верхніх поверхів вогнеборці врятували трьох осіб та евакуювали ще 15 мешканців. О 13:00 їм вдалося локалізувати пожежу, а о 13:25 повністю ліквідувати. Наразі причина виникнення загоряння з’ясовується.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва сталася пожежа. Повідомляють про загоряння в житловій багатоповерхівці.

Також ми писали, що 4 липня біля Поштової площі у Києві сталася масштабна пожежа. За словами очевидців, загоряння відбулося неподалік фунікулера.