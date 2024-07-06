У Харкові 6 липня горіла дев'ятиповерхівка - мешканців евакуювали

У Харкові горіла квартира на дев'ятому поверсі житлового будинку — врятовано трьох людей
У Харкові у суботу, 6 липня, в одній з багатоповерхівок сталася пожежа. Працівники ДСНС врятували трьох осіб та ще 15 мешканців було евакуйовано.
Про це повідомила пресслужба ДСНС у Харківській області у Telegram.
Пожежа у дев'ятиповерхівці в Харкові 6 липня
Близько 12:40 пожежники отримали повідомлення про пожежу в дев'ятиповерховому житловому будинку на провулку Життєрадісний. ДСНС направило на місце три відділення рятувальників на пожежних автоцистернах та два відділення на автодрабинах.
"На момент прибуття вогнеборців горіла кімната квартири, що на дев'ятому поверсі, а площа пожежі становила 20 кв. м", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що з верхніх поверхів вогнеборці врятували трьох осіб та евакуювали ще 15 мешканців. О 13:00 їм вдалося локалізувати пожежу, а о 13:25 повністю ліквідувати. Наразі причина виникнення загоряння з’ясовується.
Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва сталася пожежа. Повідомляють про загоряння в житловій багатоповерхівці.
Також ми писали, що 4 липня біля Поштової площі у Києві сталася масштабна пожежа. За словами очевидців, загоряння відбулося неподалік фунікулера.
Читайте Новини.LIVE!