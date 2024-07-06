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У Харкові горіла квартира на дев'ятому поверсі житлового будинку — врятовано трьох людей

6 липня 2024 21:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Харкові 6 липня горіла дев'ятиповерхівка - мешканців евакуювали
Пожежа у Харкові. Фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харкові у суботу, 6 липня, в одній з багатоповерхівок сталася пожежа. Працівники ДСНС врятували трьох осіб та ще 15 мешканців було евакуйовано. 

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Харківській області у Telegram.

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Пожежа у дев'ятиповерхівці в Харкові 6 липня

Близько 12:40 пожежники отримали повідомлення про пожежу в дев'ятиповерховому житловому будинку на провулку Життєрадісний. ДСНС направило на місце три відділення  рятувальників на пожежних автоцистернах та два відділення на автодрабинах.

У Харкові горіла дев'ятиповерхівка 6 липня
Пожежа у будинку. Фото: ДСНС

"На момент прибуття вогнеборців горіла кімната квартири, що на дев'ятому поверсі, а площа пожежі становила 20 кв. м", — йдеться у повідомленні.

6 липня у Харкові загорілася квартира в одному з будинків на 9 поверсі
Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС

Відомо, що з верхніх поверхів вогнеборці врятували трьох осіб та евакуювали ще 15 мешканців. О 13:00 їм вдалося локалізувати пожежу, а о 13:25 повністю ліквідувати. Наразі причина виникнення загоряння з’ясовується.

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва сталася пожежа. Повідомляють про загоряння в житловій багатоповерхівці.

Також ми писали, що 4 липня біля Поштової площі у Києві сталася масштабна пожежа. За словами очевидців, загоряння відбулося неподалік фунікулера.

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