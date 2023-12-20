Вибухи в Харкові зараз 20 грудня — чим обстрілює ворог

В Харькове гремят мощные взрывы - чем обстреливает враг
Взрывы в Харькове сейчас, 20 декабря, прогремели около 01:00. Предварительно происходит обстрел баллистики.
Об этом сообщают местные соцсети.
Отмечается, что в Харькове раздаются взрывы. По предварительной информации, город под обстрелом баллистики.
Воздушные силы сообщают об угрозе применения баллистического вооружения в Харьковской и других областях.
Обновлено 01:11. Сообщается о новых взрывах в Харьковской области.
Генерал "Марсель" заявил, что в настоящее время новых пусков ракет на город или область не обнаружено.
"На данный момент, ракет в воздухе нет. Враг еще раз нанес удары по Харьковщине.
Угроза новых ракетных ударов сохраняется, поэтому не покидайте укрытие к отбою воздушной опасности!» — говорится в сообщении.
Обновлено 01:18. В Харьковской и других областях объявлена воздушная тревога. Опасность баллистики и ударных беспилотников продолжается.
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