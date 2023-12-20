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В Харькове гремят мощные взрывы - чем обстреливает враг

20 декабря 2023 01:01
обновлено: 01:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Вибухи в Харкові зараз 20 грудня — чим обстрілює ворог
Взрыв в городе ночью. Фото:
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Харькове сейчас, 20 декабря, прогремели около 01:00. Предварительно происходит обстрел баллистики.

Об этом сообщают местные соцсети.

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Отмечается, что в Харькове раздаются взрывы. По предварительной информации, город под обстрелом баллистики.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Харьков Life. Харьков"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Харьков Life. Харьков"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала бригадного генерала юстиции Сергея Мельника «Марсель»
Скриншот сообщения из телеграмм-канала бригадного генерала юстиции Сергея Мельника "Марсель"

Воздушные силы сообщают об угрозе применения баллистического вооружения в Харьковской и других областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 01:11. Сообщается о новых взрывах в Харьковской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Карта воздушных тревог"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Карта воздушных тревог"

Генерал "Марсель" заявил, что в настоящее время новых пусков ракет на город или область не обнаружено.

"На данный момент, ракет в воздухе нет. Враг еще раз нанес удары по Харьковщине.
Угроза новых ракетных ударов сохраняется, поэтому не покидайте укрытие к отбою воздушной опасности!» — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала бригадного генерала юстиции Сергея Мельника "Марсель"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала бригадного генерала юстиции Сергея Мельника "Марсель"

Обновлено 01:18. В Харьковской и других областях объявлена воздушная тревога. Опасность баллистики и ударных беспилотников продолжается.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 20 декабря
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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