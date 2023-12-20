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У Харкові гримлять потужні вибухи — чим обстрілює ворог

20 грудня 2023 01:01
оновлено: 01:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Харкові зараз 20 грудня — чим обстрілює ворог
Вибух в місті вночі. Фото: Telegram Днепр Сейчас
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Харкові зараз, 20 грудня, прогриміли близько 01:00. Попередньо, відбувається обстріл балістики. В області, а також кількох суміжних, оголошено загрозу застосування балістичного озброєння.

Про вибухи в місті повідомляє бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель".

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Вибухи в Харкові зараз 20 грудня

Зазначається, що в Харкові лунають вибухи. За попередньою інформацією, місто під обстрілом балістики.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Харьков Life. Харків"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Харьков Life. Харків"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу бригадного генерала юстиції Сергія Мельника «Марсель»
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу бригадного генерала юстиції Сергія Мельника "Марсель"

Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння в Харківській та інших областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 01:11. Повідомляється про нові вибухи в Харківській області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Карта повітряних тривог"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Карта повітряних тривог"

Генерал "Марсель" заявив, що наразі нових пусків ракет на місто чи область не виявлено.

"На даний момент, ракет у повітрі нема. Ворог вкотре завдав ударів по Харківщині. 
Загроза нових ракетних ударів зберігається, тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки!" — йдеться в повідомленні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу бригадного генерала юстиції Сергія Мельника "Марсель"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу бригадного генерала юстиції Сергія Мельника "Марсель"

Оновлено 01:18. Наразі в Харківській та інших областях оголошено повітряну тривогу. Небезпека балістики та ударних безпілотників продовжується.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 20 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в Україні оголошували повітряну тривогу, яка поширилась на чималу кількість областей. Повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА.

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