Вибухи в Харкові зараз 20 грудня — чим обстрілює ворог

Вибух в місті вночі. Фото: Telegram Днепр Сейчас

Вибухи в Харкові зараз, 20 грудня, прогриміли близько 01:00. Попередньо, відбувається обстріл балістики. В області, а також кількох суміжних, оголошено загрозу застосування балістичного озброєння.

Про вибухи в місті повідомляє бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель".

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Вибухи в Харкові зараз 20 грудня

Зазначається, що в Харкові лунають вибухи. За попередньою інформацією, місто під обстрілом балістики.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Харьков Life. Харків"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу бригадного генерала юстиції Сергія Мельника "Марсель"

Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння в Харківській та інших областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 01:11. Повідомляється про нові вибухи в Харківській області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Карта повітряних тривог"

Генерал "Марсель" заявив, що наразі нових пусків ракет на місто чи область не виявлено.

"На даний момент, ракет у повітрі нема. Ворог вкотре завдав ударів по Харківщині.

Загроза нових ракетних ударів зберігається, тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки!" — йдеться в повідомленні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу бригадного генерала юстиції Сергія Мельника "Марсель"

Оновлено 01:18. Наразі в Харківській та інших областях оголошено повітряну тривогу. Небезпека балістики та ударних безпілотників продовжується.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в Україні оголошували повітряну тривогу, яка поширилась на чималу кількість областей. Повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА.