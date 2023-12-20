Вибухи в Харкові зараз 20 грудня — чим обстрілює ворог

У Харкові гримлять потужні вибухи — чим обстрілює ворог
Вибухи в Харкові зараз, 20 грудня, прогриміли близько 01:00. Попередньо, відбувається обстріл балістики. В області, а також кількох суміжних, оголошено загрозу застосування балістичного озброєння.
Про вибухи в місті повідомляє бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель".
Вибухи в Харкові зараз 20 грудня
Зазначається, що в Харкові лунають вибухи. За попередньою інформацією, місто під обстрілом балістики.
Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння в Харківській та інших областях.
Оновлено 01:11. Повідомляється про нові вибухи в Харківській області.
Генерал "Марсель" заявив, що наразі нових пусків ракет на місто чи область не виявлено.
"На даний момент, ракет у повітрі нема. Ворог вкотре завдав ударів по Харківщині.
Загроза нових ракетних ударів зберігається, тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки!" — йдеться в повідомленні.
Оновлено 01:18. Наразі в Харківській та інших областях оголошено повітряну тривогу. Небезпека балістики та ударних безпілотників продовжується.
Нагадаємо, що в Україні оголошували повітряну тривогу, яка поширилась на чималу кількість областей. Повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА.
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