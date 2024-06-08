Как будут отключать свет в Харькове и Харьковской области с 8 по 14 июня

В Харькове и области в ближайшую неделю будет действовать новый график отключения света
В период с 8 по 14 июня в Харькове и Харьковской области будет действовать новый график отключения электроэнергии. Потребителей разделили на 12 групп, в каждой из которых будут отключать свет примерно на три часа.
Об этом сообщили в компании "Харьковоблэнерго".
Как будут отключать свет в Харькове и Харьковской области 8 июня
В таблице отключений времена обозначены разными цветами:
- красным — время отключений;
- желтым — период оперативных переключений, во время которых света также может не быть;
- зеленым — временной промежуток, в который свет будет (правда, только при стабильной ситуации в энергосистеме).
Узнать, к какой группе отключений относится тот или иной адрес можно по ссылке.
Напомним, в субботу, 8 июня, во всех областях Украины будут действовать лимиты потребления электроэнергии. Отключение света по почасовым графикам было с 00:00 до 05:00 и будет с 16:00 до 24:00.
Также мы сообщали, что глава правительства Денис Шмыгаль призвал представителей бизнеса в целях экономии электроэнергии ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования.
Читайте Новини.LIVE!