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В Харькове и области в ближайшую неделю будет действовать новый график отключения света

8 июня 2024 06:10
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Как будут отключать свет в Харькове и Харьковской области с 8 по 14 июня
Девушки работают за ноутбуками во время отключения света. Фото: Новини.LIVE
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В период с 8 по 14 июня в Харькове и Харьковской области будет действовать новый график отключения электроэнергии. Потребителей разделили на 12 групп, в каждой из которых будут отключать свет примерно на три часа.

Об этом сообщили в компании "Харьковоблэнерго".

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Как будут отключать свет в Харькове и Харьковской области 8 июня

В таблице отключений времена обозначены разными цветами:

  • красным — время отключений;
  • желтым — период оперативных переключений, во время которых света также может не быть;
  • зеленым — временной промежуток, в который свет будет (правда, только при стабильной ситуации в энергосистеме).
В Харькове и области в ближайшую неделю будет действовать новый график отключения света - фото 1
График отключений электроэнергии в Харькове и Харьковской области с 8 по 14 июня

Узнать, к какой группе отключений относится тот или иной адрес можно по ссылке.

Напомним, в субботу, 8 июня, во всех областях Украины будут действовать лимиты потребления электроэнергии. Отключение света по почасовым графикам было с 00:00 до 05:00 и будет с 16:00 до 24:00.

Также мы сообщали, что глава правительства Денис Шмыгаль призвал представителей бизнеса в целях экономии электроэнергии ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования.

Харьков
свет
Харьковская область
электроэнергия

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