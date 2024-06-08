Як відключатимуть світло в Харкові й Харківській області з 8 по 14 червня

Дівчата працюють за ноутбуками під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE

У період з 8 по 14 червня в Харкові й Харківській області діятиме новий графік відключення електроенергії. Споживачів розділили на 12 груп, в кожній з яких відключатимуть світло приблизно на три години.

Про це повідомили у компанії "Харківобленерго".

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У таблиці відключень часи позначено різними кольорами:

червоним — час відключень;

жовтим — період оперативних перемикань, під час яких світла також може не бути;

зеленим — часовий проміжок, в який світло буде (щоправда, лише за умови стабільної ситуації в енергосистемі).

Графік відключень електроенергії в Харкові й Харківській області з 8 по 14 червня

Дізнатися, до якої групи відключень належить та чи інша адреса можна за посиланням.

Нагадаємо, в суботу, 8 червня, в усіх областях України діятимуть ліміти споживання електроенергії. Відключення світла за погодинними графіками були з 00:00 до 05:00 та будуть з 16:00 до 24:00.

Також ми повідомляли, що голова уряду Денис Шмигаль закликав представників бізнесу задля економії електроенергії обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання.