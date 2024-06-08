Як відключатимуть світло в Харкові й Харківській області з 8 по 14 червня

У Харкові й області в найближчий тиждень діятиме новий графік відключення світла — подробиці
У період з 8 по 14 червня в Харкові й Харківській області діятиме новий графік відключення електроенергії. Споживачів розділили на 12 груп, в кожній з яких відключатимуть світло приблизно на три години.
Про це повідомили у компанії "Харківобленерго".
Як відключатимуть світло в Харкові й Харківській області 8 червня
У таблиці відключень часи позначено різними кольорами:
- червоним — час відключень;
- жовтим — період оперативних перемикань, під час яких світла також може не бути;
- зеленим — часовий проміжок, в який світло буде (щоправда, лише за умови стабільної ситуації в енергосистемі).
Дізнатися, до якої групи відключень належить та чи інша адреса можна за посиланням.
Нагадаємо, в суботу, 8 червня, в усіх областях України діятимуть ліміти споживання електроенергії. Відключення світла за погодинними графіками були з 00:00 до 05:00 та будуть з 16:00 до 24:00.
Також ми повідомляли, що голова уряду Денис Шмигаль закликав представників бізнесу задля економії електроенергії обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання.
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