В Харькове есть раненые в результате взрывов в центральном районе

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В результате взрывов в Харькове днем, 7 апреля, есть раненые люди. Российские оккупанты в очередной раз обстреливали город.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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По словам Терехова, враг атаковал один из центральных районов Харькова.

"Есть раненые в результате ракетного обстрела одного из центральных районов города", — рассказал он.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Терехов сообщил, что всего зафиксировано четыре "прилета" по городу. Один из них пришелся в частный дом.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что сейчас в результате ударов два человека обратились с острой реакцией на стресс.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, россияне продолжают непрерывные обстрелы Харькова. В городе днем, 7 апреля, было слышно по меньшей мере два взрыва.

Также в Харькове в результате удара "Шахедами" ночью, 7 апреля, повреждены десять частных домов, детский сад, три пятиэтажки, три автомобиля. В одном из домов вспыхнул пожар.