Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове есть раненые в результате взрывов в центральном районе arrow

В Харькове есть раненые в результате взрывов в центральном районе

7 апреля 2024 12:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове есть раненые в результате взрывов в центральном районе
Срочная новость
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В результате взрывов в Харькове днем, 7 апреля, есть раненые люди. Российские оккупанты в очередной раз обстреливали город.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Читайте также:

Раненые в результате обстрела Харькова

По словам Терехова, враг атаковал один из центральных районов Харькова.

"Есть раненые в результате ракетного обстрела одного из центральных районов города", — рассказал он.

null
Пост Терехова. Фото: скриншот

Терехов сообщил, что всего зафиксировано четыре "прилета" по городу. Один из них пришелся в частный дом.

null
Пост Терехова. Фото: скриншот

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что сейчас в результате ударов два человека обратились с острой реакцией на стресс.

null
Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, россияне продолжают непрерывные обстрелы Харькова. В городе днем, 7 апреля, было слышно по меньшей мере два взрыва.

Также в Харькове в результате удара "Шахедами" ночью, 7 апреля, повреждены десять частных домов, детский сад, три пятиэтажки, три автомобиля. В одном из домов вспыхнул пожар.

война
Харьков
взрыв
Украина
обстрелы
Игорь Терехов
оккупанты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку