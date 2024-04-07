В Харькове есть раненые в результате взрывов в центральном районе
В результате взрывов в Харькове днем, 7 апреля, есть раненые люди. Российские оккупанты в очередной раз обстреливали город.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Раненые в результате обстрела Харькова
По словам Терехова, враг атаковал один из центральных районов Харькова.
"Есть раненые в результате ракетного обстрела одного из центральных районов города", — рассказал он.
Терехов сообщил, что всего зафиксировано четыре "прилета" по городу. Один из них пришелся в частный дом.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что сейчас в результате ударов два человека обратились с острой реакцией на стресс.
Напомним, россияне продолжают непрерывные обстрелы Харькова. В городе днем, 7 апреля, было слышно по меньшей мере два взрыва.
Также в Харькове в результате удара "Шахедами" ночью, 7 апреля, повреждены десять частных домов, детский сад, три пятиэтажки, три автомобиля. В одном из домов вспыхнул пожар.
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