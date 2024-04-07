У Харкові є поранені внаслідок вибухів у центральному районі
Внаслідок вибухів у Харкові вдень, 7 квітня, є поранені люди. Російські окупанти вкотре обстрілювали місто.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Поранені внаслідок обстрілу Харкова
За словами Терехова, ворог атакував один з центральних районів Харкова.
"Є поранені внаслідок ракетного обстрілу одного з центральних районів міста", — розповів він.
Терехов повідомив, що всього зафіксовано чотири "прильоти" по місту. Один з них прийшовся у приватний будинок.
Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що наразі внаслідок ударів дві людини звернулися із гострою реакцією на стрес.
Нагадаємо, росіяни продовжують безперервні обстріли Харкова. У місті вдень, 7 квітня, було чутно щонайменше два вибухи.
Також у Харкові внаслідок удару "Шахедами" вночі, 7 квітня, пошкоджені десять приватних будинків, дитячий садок, три п’ятиповерхівки, три автомобілі. В одному з будинків спалахнула пожежа.
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