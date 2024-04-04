Взрывы в Харькове сейчас 4 апреля - что известно

Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Харькове в четверг, 4 апреля, раздались после полуночи. В результате атаки российских оккупантов, есть погибшие.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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Взрывы в Харькове 4 апреля. Фото: скриншот

Взрывы в Харькове 4 апреля

"В Харькове слышны взрывы! Будьте осторожны!" — написал Терехов.

Позже он сообщил, что враг ударил по частным и многоквартирным домам.

Кроме того, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по Харькову.

"Зафиксированы попадания по жилищной гражданской застройке. Продолжается осмотр мест профильными службами", — написал Синегубов.

Далее он добавил, что в одной из многоэтажек в результате вражеских ударов повреждены верхние этажи.

Также зафиксированы повреждения жилищной застройки частного сектора.

"По информации медиков экстренной помощи, в эту минуту две женщины получили острую реакцию на стресс. Без госпитализации", — написал глава ОВА.

В свою очередь, Терехов рассказал, что есть предварительная информация о двух погибших. Также на месте одного из прилетов начался пожар.

Еще на одном — обрушились плиты жилого дома. Пока известно о трех "прилетах" по жилым домам.

Взрывы в Харькове 4 апреля. Фото: скриншот

Позже Терехов сообщил, что известно о трех погибших. Все они — работники ГСЧС, которые приехали ликвидировать последствия атаки.

Напомним, ранее применение КАБ-1500 фиксировалось по Сумам.

Вчера взрывы прогремели и в Днепре: городу угрожала авиаракета Х-59 "Гедзь".