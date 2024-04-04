Вибухи у Харкові зараз 4 квітня - що відомо

Вибух. Ілюстративне фото: скріншот

Вибухи у Харкові у четвер, 4 квітня, пролунали після опівночі. Внаслідок атаки російських окупантів є загиблі.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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Вибухи у Харкові 4 квітня. Фото: скріншот

Вибухи у Харкові 4 квітня

"У Харкові чути вибухи! Будьте обережні!" — написав Терехов.

Пізніше він повідомив, що ворог ударив по приватних та багатоквартирних будинках.

Крім того, голова Харківської ОВ Олег Синєгубов заявив, що окупанти завдали щонайменше чотири удари по Харкову.

"Зафіксовано влучення по житловій цивільній забудові. Триває огляд місць профільними службами", — написав Синєгубов.

Далі він додав, що в одній із багатоповерхівок внаслідок ворожих ударів пошкоджено верхні поверхи.

Також зафіксовано ушкодження житлової забудови приватного сектору.

"За інформацією медиків екстреної допомоги, цієї хвилини дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Без госпіталізації", — написав глава ОВА.

У свою чергу Терехов розповів, що є попередня інформація про двох загиблих. Також на місці одного з прильотів почалася пожежа.

Ще на одному обрушилися плити житлового будинку. Поки що відомо про три "прильоти" по житлових будинках.

Вибухи у Харкові 4 квітня. Фото: скріншот

Пізніше Терехов повідомив, що відомо про трьох загиблих. Усі вони — працівники ДСНС, які приїхали ліквідувати наслідки атаки.

Нагадаємо, раніше застосування КАБ-1500 фіксувалося за Сумами.

Вчора вибухи пролунали й у Дніпрі: місту загрожувала авіаракета Х-59 "Гедзь".