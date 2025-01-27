Несовершеннолетний харьковчанин совершил насилие над женщиной — как наказал суд

Молоток судьи. Фото: Pexels

В Харькове несовершеннолетний совершил сексуальное насилие над женщиной. Парня отправили на скамью подсудимых.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Несовершеннолетний познакомился с женщиной и ее мужем на остановке общественного транспорта в Харькове. После этого поехали вместе отдыхать к реке. Во время общения потерпевшая, ее муж и новый знакомый употребляли алкоголь.

Несовершеннолетний парень начал совершать развратные действия сексуального характера в отношении потерпевшей. Он оттолкнул мужа женщины, из-за чего тот упал в реку. После этого парень изнасиловал потерпевшую, применив при этом физическую силу.

Решение суда

Несовершеннолетний в суде признал свою вину и заявил, что раскаивается. Его признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 152 УК Украины. Суд назначил несовершеннолетнему наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

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