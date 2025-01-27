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У Харкові юнак вчинив насильство над жінкою — який вирок отримав

27 січня 2025 17:03
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Неповнолітній харків'янин вчинив насильство над жінкою — як покарав суд
Молоток судді. Фото: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Харкові неповнолітній вчинив сексуальне насильство над жінкою. Хлопця відправили на лаву підсудних.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Неповнолітній познайомився з жінкою і її чоловіком на зупинці громадського транспорту у Харкові. Після цього поїхали разом відпочивати до річки. Під час спілкування потерпіла, її чоловік та новий знайомий вживали алкоголь.

Неповнолітній хлопець почав здійснювати розпусні дії сексуального характеру відносно потерпілої. Він відштовхнув чоловіка потерпілої, через що той упав у річку. Після цього хлопець зґвалтував жінку, застосувавши при цьому фізичну силу.

Рішення суду

Хлопець в суді визнав свою провину та заявив, що розкаюється. Його визнали винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 152 КК України. Суд призначив неповнолітньому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим строком два роки.

Нагадаємо, у Львові п'яний військовий побив чоловіка, крім того, вчинив щодо нього насильство. Через отримані травми потерпілий помер у лікарні.

В Одесі затримали чоловіка, який чинив насильницькі дії сексуального характеру щодо 10-річної дівчинки. Такий злочин він скоїв не вперше.

суд Харків згвалтування насильство судові рішення

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