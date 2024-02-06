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В Харькове карета скорой помощи влетела в легковушку — детали

6 февраля 2024 19:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Харькове карета скорой помощи влетела в легковушку — детали
Последствия ДТП в Харькове. Фото: полиция Харьковской области
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие во вторник, 6 февраля. Карета скорой помощи влетела в легковое авто, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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ДТП в Харькове 6 февраля 

На проспекте Героев Харькова произошло столкновение между машиной скорой помощи марки Ford Transit, за рулем которого находился 36-летний мужчина, и авто марки Volkswagen Passat, управляемым 52-летним водителем. 

В результате аварии водитель Volkswagen и 54-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы для осмотра в медицинское учреждение.

Последствия ДТП в Харькове
Последствия ДТП в Харькове. Фото: полиция Харьковской области
Последствия ДТП в Харькове
Последствия ДТП в Харькове. Фото: полиция Харьковской области

В связи с инцидентом было начато уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса Украины, касающейся нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств.

Харьков
Сообщение полиции Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве вечером 4 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие на Оболони по адресу улица Героев Днепра, в результате которого пять человек были доставлены в больницу. Среди пострадавших есть 7-летний ребенок.

Кроме того, в окрестностях села Фастовец в Киевской области 23 января случилась авария с пострадавшими. Микроавтобус выехал за пределы дороги, в результате чего перевернулся в кювет.

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