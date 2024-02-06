У Харкові карета швидкої допомоги влетіла у легковик — деталі

Наслідки ДТП у Харкові. Фото: поліція Харківської області

У Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода у вівторок, 6 лютого. Карета швидкої допомоги влетіла у легкове авто, внаслідок чого є постраждали.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

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ДТП у Харкові 6 лютого

На проспекті Героїв Харкова сталося зіткнення між машиною швидкої допомоги марки Ford Transit, за кермом якого перебував 36-річний чоловік, та авто марки Volkswagen Passat, керованим 52-річним водієм.

Внаслідок аварії водій Volkswagen та 54-річна пасажирка отримали травми та були госпіталізовані для огляду в медичному закладі.

Наслідки ДТП у Харкові. Фото: поліція Харківської області

Наслідки ДТП у Харкові. Фото: поліція Харківської області

У зв'язку з інцидентом було розпочато кримінальну справу за статтею 286 Кримінального кодексу України щодо порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів.

Повідомлення поліції Харківської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві ввечері 4 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода на Оболоні за адресою вулиця Героїв Дніпра, внаслідок якої п'ятеро людей було доставлено до лікарні. Серед постраждалих є 7-річна дитина.

Крім того, на околицях села Фастівець на Київщині 23 січня сталася аварія з постраждалими. Мікроавтобус виїхав за межі дороги, внаслідок чого перекинувся у кювет.