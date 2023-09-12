В Харькове руководство ТрО придумало схему для получения средств от военных

Украинские военнослужащие. Фото: ОП

В Харькове руководство 127-й отдельной бригады территориальной обороны придумали схему "мертвые души". Они получали незаконные средства от подчиненных военнослужащих.

Об этом сообщает 368.media.

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Как известно, схема заключалась в том, что офицеры "брали" на службу военных, которые числятся в разных подчиненных подразделениях бригады. Они получали зарплату в полном объеме и не являлись на службу.

Каждый из таких военных возвращал большую часть денег наличными офицерам. Приблизительная сумма материального обеспечения одного военнослужащего в месяц составляет от 45 до 120 тыс. гривен,

"В военной среде указанная схема называется "мертвые души". По имеющимся данным в упомянутом подразделении таких военнослужащих насчитывается около 30 человек. Возможно, речь идет о 228-м батальоне бригады", — говорится в сообщении.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Киеве нацгвардейца-предателя, готовившего новые удары Российской Федерации по тепловым электростанциям столицы. За каждую выполненную "задачу" перебежчик получал от 100 до 1000 долларов.